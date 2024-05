Drei Brände im Mühlviertel: Angst vor Serienbrandstifter

Feueralarm in Goldwörth im Mühlviertel (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Oberösterreich in der Nacht auf Montag. Kurz vor Mitternacht stand ein Gebäude in Flammen.

Ersten Informationen zufolge habe es sich um ein Wohnhaus gehandelt, glücklicherweise stellte sich rasch heraus, dass "nur" ein Nebengebäude zu brennen begonnen hatte.