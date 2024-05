Mutmaßlicher Brandstifter in Gmunden festgenommen

Wegen Brandstiftung ist am Freitag ein 33-Jähriger im Bezirk Gmunden festgenommen worden. Nach neun Brandfällen im Umfeld der letzten Wohnadressen des Verdächtigten hatte das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Mithilfe eines Sachverständigen wurde der jüngste Brand am 24. April auf mutwillige Brandstiftung zurückgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 33-Jährige gestern in die städtische Justizanstalt gebracht. Die Tatvorwürfe bestreitet er.