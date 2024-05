Wilde Verfolgungsjagd durch Braunau: Teenies warfen Drogen aus Auto

Am Ende zwei durchbrochene Straßensperren, ein 17-jähriger Lenker aus Rumänien unter Drogen, aber ohne Führerschein. Und ein beschädigtes Polizeiauto, das die Verfolgungsjagd beendete, als es den Kombi rammt.

Diese Szene haben sich Sonntagnacht in Oberösterreich abgespielt.

Alle Jugendlichen waren, wie bereits berichtet, den lokalen Behörden seit längerem bekannt. Sie sollen bereits in der Vergangenheit mit Drogendelikten in Zusammenhang gebracht worden sein.

Am Montag gab die Polizei schließlich weitere Details bekannt. Demnach war der 17-Jährige nicht der einzige in dem Auto - das er zuvor seinem Vater entwendet haben soll -, der unter Drogen stand.

Drogen aus Auto geworfen

Brisantes Detail: Bei der Flucht vor der Polizei am Sonntag in Braunau sollen die Jugendlichen gleich mehrere Drogensäckchen aus dem davonrasenden Kombi geworfen haben. In der Aussendungen heißt es dazu: "Ebenso wurden mehrfach seitens der Mitinsassen des Pkw, Säckchen mit vermutlich Suchtgift als Inhalt aus dem Pkw geworfen."

Die Jugendlichen wurde am Sonntag zu den Geschehnissen befragt. Was sie aussagten, ist noch unklar.