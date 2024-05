Mutige Passantinnen verhinderten offenbar versuchte Vergewaltigung in Wieden

An einem Busbahnsteig in Wien Wieden wurde am Samstag offenbar eine Vergewaltigung verhindert.

Wie die Polizei am Sonntag per Aussendung mitteilte, soll ein 37-jähriger Syrer an einem Busbahnsteig versucht haben, eine 23-jährige Frau in ein Gespräch zu verwickeln.