Getötete Joggerin: Pfotenhilfe fordert Tierhalteverbot für Hundebesitzerin

Frau wolle "keine Änderung an Hundehaltung" vornehmen

Im Gegenteil: Die Richterin schreibe im Urteil des Landesverwaltungsgerichts, dass die Frau "im Wesentlichen keine Änderung an ihrer Hundehaltung vornehmen" werde. Festgestellt hat das Landesverwaltungsgericht auch, dass die wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilte Frau einen Zusammenhang der von ihr durchgeführten "Schutzausbildung" gar nicht in Erwägung gezogen habe - und bei künftiger Hundehaltung diese Ausbildung wieder durchführen werde.

Was für die Pfotenhilfe gar nicht vertretbar scheint. Deshalb wird der Antrag auf Untersagung der Hundehaltung eingebracht.

Die Pfotenhilfe kritisiert darüber hinaus auch die Darstellung der tödlichen Attacke durch die Hundehalterin in sozialen Medien, sowie "aktenkundliche Verdunkelungsversuche". So hat das Landesverwaltungsgericht festgehalten: "Anfangs war die Erhebung des Aufenthalts und die Sicherstellung der Hunde schwierig", heißt es in dem Erkenntnis. Auch die Aufklärung sei erschwert worden - durch die Stilllegung des Facebook-Accounts mit Bildern vom Hundetraining, durch die Entsorgung der blutigen Kleidung samt Hundeleine des Hundes Elmo in einem Mistkübel in Linz sowie durch die Mitteilung an die Polizei erst nach Entleerung dieser Mülltonne.