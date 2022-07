Jörg Theis: Von Singapur nach Eggelsberg

Jörg Theis hat einiges von der Welt gesehen. Seit 24 Jahren arbeitet der deutsche Staatsbürger für den schwedisch-schweizerischen Konzern ABB. Zuletzt war er in Singapur tätig, ehe er im Vorjahr samt Familie in das Innviertel übersiedelte. Theis ist Vorstandsvorsitzender von B&R in Eggelsberg (Bez. Braunau).

Investition von 100 Millionen Euro

Hier soll jetzt um rund 100 Mio. € ein globaler Innovations- und Bildungscampus wachsen. „Unsere Automation Academy wird jährlich bis zu 4.000 Menschen Inspiration und Weiterbildungsmöglichkeit bieten“, sagt Theis. Zielgruppe sind Lehrlinge und Studierende ebenso wie Mitarbeiter und Kunden aus aller Welt. Zudem soll eine duale Hochschulausbildung aufgebaut werden. Bis zu 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze sollen auf dem Campus entstehen. ABB mit Sitz in Zürich hat vor fünf Jahren das 1979 von Erwin Bernecker und Josef Rainer gegründete Unternehmen B&R übernommen. Eggelsberg ist mit derzeit 2.300 Mitarbeitern das konzerninterne Zentrum für Maschinen- und Fabrikautomation. Er wolle den Betrieb in der Region sichtbarer machen, nannte Theis bei seinem Amtsantritt ein Ziel: „Nur wenige Menschen in Oberösterreich kennen B&R, dabei sind wir ein absolutes Vorzeigeunternehmen und ein hervorragender Arbeitgeber.“

Normalität im Innviertel

Nach der anonymen Hektik der asiatischen Millionenmetropole genieße er das beschauliche Leben auf dem Land, sagt Theis. Singapur sei eine faszinierende Stadt, die aber nie zur Ruhe komme. Mit Nachbarn über den Zaun hinweg zu plaudern oder beim Bäcker namentlich gegrüßt zu werden sei in Eggelsberg Normalität. „Das genieße ich sehr.“ Seine persönliche Automatisierungsgrenze zieht der 52-Jährige in der Küche. Er habe auf den beruflichen Stationen viele kulinarische Eindrücke gesammelt, aus denen er am Herd eigene Gerichte kreiere.