Strom aus Sonne und Wind: Versorgungssicherheit in Österreich auf dem Prüfstand

Dann sind wir auf wetter- und tageszeitunabhängige Technologien angewiesen, wie etwa Speicher(-kraftwerke) und Gaskraftwerke. Alleine in Österreich soll der Anteil von Wind und Sonne an der jährlichen Stromproduktion bis 2030 von derzeit 20 auf über 30 Prozent steigen, und 2040 etwa die Hälfte unserer Stromproduktion ausmachen.

Neben der jahres- und tageszeitlichen Unterversorgung mit Sonnen- und Windstrom stellt sich noch eine andere Herausforderung für unsere Versorgungssicherheit: Die Mechanismen der europäischen Strommärkte „wählen“ für die Deckung der Stromnachfrage während einer Stunde jeweils jene Produktionstechnologien aus, welche die geringsten laufenden Kosten verursachen.

Sonne und Wind sind sehr günstig

Dies sind, wenn vorhanden, Sonne und Wind sowie andere, meist erneuerbare Energieträger, die keine Brennstoffe, wie etwa Erdgas, zur Stromproduktion benötigen.

Dieser Mechanismus, der seit den Verwerfungen an den Strommärkten im Zuge des Kriegs in der Ukraine weitläufig (und etwas ungenau) als Merit-Order Preismechanismus bekannt ist, sorgt dafür, dass Strom während der Stunden, in denen die Nachfrage allein aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden kann, sehr günstig ist und teilweise tatsächlich zum Nulltarif (bzw. sogar zu negativen Preisen) am Markt angeboten wird.

Erneuerbare Energien können so immer mehr Stunden „übernehmen“. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass diese wetterunabhängigen Kraftwerke mit derzeit meist noch fossilem Brennstoffeinsatz immer weniger Stunden pro Jahr Strom verkaufen können, wodurch sich Investitionen in diese Kraftwerkstypen nicht mehr rentieren.

Erfolg und Dilemma zugleich

Umweltpolitisch gesehen ein Erfolg, versorgungspolitisch gesehen ein Dilemma. Fossile Gaskraftkraftwerke spielen derzeit während sonnen- und windschwachen Stunden noch eine unersetzbare Rolle in der Versorgung mit Strom. Sonnen- und Windstrom werden bereits heute in Pumpspeicherkraftwerken für dunkle und windarme Stunden vorgehalten.