Jeder 20. kämpft mit Suchtproblem im Job

„Wenn Beschäftigte zu leistungssteigernden Substanzen greifen müssen, um dem Druck im Job noch folgen zu können, ist es mit der Erfüllung der gesetzlichen Fürsorgepflicht nicht mehr weit her“, erklärt Oberösterreichs Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer. Prävention müsse in den Betrieben forciert werden , forderte er. Der gesellschaftliche und auch volkswirtschaftliche Schaden sei jedenfalls enorm. Durch die Sucht eines Einzelnen werden zehn weitere Menschen, sei es am Arbeitsplatz oder in der Familie in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kosten für eine Alkoholentwöhnungskur betragen rund 15.000 Euro, für eine Lebertransplantation 200.000 Euro. Der Schaden durch den Drogenmissbrauch in der Arbeitswelt soll laut Haller in Österreich rund fünf Milliarden Euro betragen, die Kosten für Behandlung und Therapie seien ebenso hoch.

Wolfgang atzenhofer