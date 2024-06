Cybercrime: Schon jede zweite Anzeige hat digitalen Hintergrund

"Die herkömmliche Kriminalität ist in Oberösterreich seit Jahren rückläufig, außerdem haben wir da eine Aufklärungsquote von 60 Prozent", sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl . Anders sehe es im Bereich der Internetkriminalität aus, "die steigt permanent und ist am schwierigsten aufzuklären."

800.000 Euro wurden bis dato in das Projekt investiert. "Wir wollen wirklich flächendeckend arbeiten. Wenn jemand in eine Dienststelle in Bad Goisern kommt, soll er genauso gut betreut und informiert werden wie in Linz", sagt Andreas Pilsl.

Deswegen geht nun das CCTC in den Vollbetrieb. Für vier Tage pro Woche kommen Polizistinnen und Polizisten aus ganz Oberösterreich ins Trainingscenter nach Linz . Das strotzt nur so vor Hightech-Ausrüstung. Viel Anschauungsmaterial, viele Details und viel Platz zum praktischen Training, darum soll es gehen.

"Jeder Zweite, der in eine Polizeistation kommt, zeigt eine Straftat mit digitalem Hintergrund an. Dieses Thema fordert uns heraus und wird es auch in Zukunft tun." Günter Fabian hat das CCTC mitentwickelt und aufgebaut. Im Center zeigt er, wie hier gearbeitet und gelernt wird. Was wichtig ist: Nach der Grundschulung kehren die Beamtinnen und Beamten wieder zurück in die Praxis.