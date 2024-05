Internetkriminalität in Österreich: Seit 2018 mehr als verdoppelt

Die junge Frau war der Meinung, sie würde nun eine rechtschaffene Bitcoin-Händlerin werden - bis die Polizei an ihre Tür klopfte. Hofrätin Marlies Menhart , Leiterin des Cybercrime Competence Centers im Bundeskriminalamt, hat eine ganze Reihe solcher Betrugsfälle gesammelt. Immer mit dem selben Ergebnis: Die Betrogenen haben sich am Ende auch noch mitschuldig gemacht.

Vorsicht ist überall angebracht, wenn man den Ausführungen von Innenminister Gerhard Karner bei der Präsentation des Lageberichts Internetkriminalität 2023 folgt. 65.850 polizeiliche Anzeigen wurden im Vorjahr registriert. Das ist laut Karner ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zu 2022 und mehr als doppelt so viel als noch 2018.

Mit deutlich erkennbaren Sorgenfalten präsentierte der Innenminister auch die Aufklärungsrate: Diese lag 2023 bei gerade einmal 31,6 Prozent. "In diesem Bereich ist es für die Polizei besonders schwierig", so Karner. Auch deshalb, weil die Betrüger (und deren Server) sehr oft nicht in Österreich lokalisiert werden.