Vor dem Krieg geflüchtet, jetzt Gold für Österreich geholt

Zwei Jahre ist es her, da begann für Uliana Malanyak eine neues Leben. Mit ihren Eltern und beiden Brüdern floh sie aus ihrer ukrainischen Heimatstadt Chmelnyzkyj, Frieden fanden sie in Österreich.

In Linz besuchte die 18-Jährige seither die englischsprachige International School Auhof (Lisa), an der sie auch ihr Diplom machte. Bald soll es für die junge Frau in den US-Bundesstaat Massachusetts weitergehen, wo die junge Frau am renommierten MIT (Massachusetts Institute of Technology) studieren wird.