"Chaos vor Spital": Kritik an fehlenden Parkplätzen in St. Pölten

Laut einer Sprecherin des Universitätsklinikums entstanden mit dem Errichtung des Hauses D keine neuen Stellflächen, "aufgrund der bereits zahlreich vorhandenen Parkmöglichkeiten", wie sie betont.

Insgesamt stehen im Bereich des Universitätsklinikums 1.012 Parkplätze zur Verfügung, im Parkhaus am Mühlweg sind es 700, in der Tiefgarage unter dem Haus C sind es laut der Sprecherin 250 Stellflächen. "Grundsätzlich empfehlen wir, zum Ein- und Aussteigen die Vorfahrt zu nutzen und das Fahrzeug bei Bedarf gleich in der Garage oder dem Parkhaus abzustellen", heißt es seitens des Spitals.

"Es hilft alles nichts"

Ein KURIER-Lokalaugenschein zeigt aber, dass viele Pkw-Lenker tatsächlich mitten auf der Straße halten. Wo früher ein Halte- und Parkverbot war, wurden jetzt Betonblöcke aufgestellt, um ein Halten zu vermeiden. "Es hilft leider alles nichts", sagt Herr S. und wundert sich: "Wie kann man ein 510 Millionen Euro teures Krankenhaus planen, ohne auf die Verkehrssituation Rücksicht zu nehmen?"