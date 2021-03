In der Stärke liegt die Kraft

Die Idee, eigenes Bier zu brauen, wurde 2011 geboren. Zu einer ersten Verkostung mit der Verwandtschaft wurde sicherheitshalber fremdes Bier eingelagert. Doch das allgemeine Lob ermunterte zum Weitermachen. 2014 wurde das Gewerbe angemeldet, ein zweiter Kessel, eine Kühl- und eine Abfüllanlage wurden angeschafft. Zudem wurde ein Seminarraum eingerichtet. Hier weiht der ausgebildete Biersommelier Erlinger Interessierte in die Geheimnisse des Brauens ein. „Wir haben am Anfang nicht gewusst, worum es geht, und die Qualität laufend gesteigert“, erzählt Erlinger. Hand in Hand damit sind Nachfrage und Sortiment gewachsen. Vier Sorten gibt es aktuell: Rampenbier, Kellerbier, Dunkles und Weißes, zu Ostern und Weihnachten überdies Bockbier.

100 Hektoliter

Alles in allem sollen heuer 100 Hektoliter gebraut werden. Verkauft wird großteils über die Rampe. Weizen, Roggen und Dinkel kommen aus eigenem Anbau. „Ich weiß, dass ich nur bestes Getreide verwende“, sagt Erlinger. Seit dem Vorjahr wird auch Hopfen angebaut. Und die Holzkisten, in denen das Bier verkauft wird, werden ebenfalls selbst gefertigt. Alle Wertschöpfung bleibt auf dem Hof. Der hat auch einen Laden, in dem Getreide, Mehl, Grieß, Flocken und Eier verkauft werden.

Der Bio-Hof Erlinger ist einer von rund 180 Direktvermarktern, die in der Broschüre „Wie’s Innviertel schmeckt“ vorgestellt werden. „Wir sind ein klassischer Familienbetrieb“, erklärt Erlinger stolz. Ehefrau Johanna, Vater Georg und Mutter Helga – alle arbeiten mit.

Die Tiere ertränkt

Auch in kulinarischer Hinsicht wussten sich seinerzeit findige Ordensleute zu helfen. Sie ertränkten Hühner, Schweine oder Wild und vollzogen so eine etwas unheilige Wandlung zu Wassergetier, das verkocht werden durfte. Auch wurden, so die Legende, Schweine in den Klosterbrunnen geworfen und auf „Fisch“ getauft. Wenigstens diese Fastenbräuche haben sich nicht gehalten. www.wiesinnviertelschmeckt.at