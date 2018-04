In der Linzer Unterwelt

Hugo Schanovsky beschreibt in seiner Erzählung „Feuer vom Himmel“ eindringlich die Situation im Krieg: „Wir drängen uns in den Luftschutzkeller, wir sind atemlos, wir sind still, wir zittern, das Herz klopft uns bis zum Hals herauf, Sand rieselt von der Decke…“

Eine sehr aufschlussreiche Führung durch den Limoni-Stollen löst beim Besucher Betroffenheit aus. Diese Anlage in der Kapuzinerstraße bot im Zweiten Weltkrieg 1.500 Personen Platz und hatte mehrere Zu- und Ausgänge. Es gab elektrisches Licht, Belüftungsanlagen, Toiletten und eine Krankenstation. In einem separaten Teil des Stollens waren Befehlsstellen für Gauleitung, Partei, Polizei und Stadtgemeinde untergebracht. Hier trifft der kritische Besucher auf die dunklen Seiten der Linzer Unterwelt. Der Ausbau der mittelalterlichen Stollen und die darin untergebrachte Kriegsindustrie wurden mithilfe von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen unter großem Zeitdruck vorangetrieben. Ausgemergelt durch überlange Arbeitsschichten und unzureichende Verpflegung, ohne auch nur kurz frische Luft zu atmen oder Tageslicht zu sehen, wurden sie geradezu fließbandartig durch neue Gefangene ersetzt. Bis zum Kriegsende waren so immer gleich viele Arbeiter im Einsatz.

So wie es im griechischen Hades jedem Besucher bestimmt war, auf ewig in der Unterwelt zu bleiben und nicht wieder in die Außenwelt zurückzukehren, so erging es vielen tausenden Arbeitern. Der dreiköpfige Höllenhund Kerberos wurde durch die vielköpfige NS-Kriegsmaschinerie ersetzt. Der Besucher verlässt die Unterwelt mit gemischten Gefühlen und erlebt die Linzer Luft mit ganz anderen Sinnen – dankbar und in der Hoffnung, dass diese Stollen nie mehr in Kriegszeiten genutzt werden.