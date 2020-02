Im Renntempo mit sauberem Wasser die Welt retten

Ein Hauch von großer, weiter Sportwelt wehte dieser Tage durch Mondsee. „Welcome to Moonlake City!“ Andreas Weißenbacher begrüßte seine internationale Gästeschar weltgewandt. Der Vorstandsvorsitzende der BWT Aktiengesellschaft konnte sich über einen Medienrummel freuen, wie ihn die Firmenzen trale noch nicht erlebt hatte. Anlass für den Ansturm: die Enthüllung eines neuen Rennautos. Die Formel 1 ist große Oper und braucht alljährlich eine Ouvertüre, ehe traditionell in Melbourne/ Australien in ein neues Rennjahr gestartet wird. Entsprechend opulent wird die Präsentation der neuen Boliden zelebriert. Jener des Teams Racing Point, in markantem BWT-Pink gehalten, wurde in Mondsee vorgestellt.

Nicht ganz so erfolgreiche Saison

„Wir haben eine nicht so erfolgreiche Saison hinter uns“, bilanziert Weißenbacher nüchtern, ganz im Stile eines Managers. Der Mexikaner Sergio Michel „Checo“ Pérez schloss auf Platz zehn ab, Teamkollege Lance Stroll/ Kanada auf dreizehn. Alles in allem fuhren die beiden 73 Punkte ein, was für das Team Platz sieben in der Konstrukteurswertung bedeutete. Zum Vergleich: Weltmeister Mercedes hatte gut zehnmal so viel auf dem Konto. „Ich glaube, wir sind heuer besser vorbereitet“, ist Großsponsor Weißenbacher zuversichtlich: „Und wenn uns das Glück etwas wohlgesonnen ist…“ Teamchef Otmar Szafnauer steckt das Ziel hoch: „Best oft he rest“, also Vierter hinter den großen Drei Mercedes, Ferarri, Red Bull. Er geht davon aus, dass seine Fahrer in jedem Rennen in den Punkterängen landen werden. Auch der eine oder andere Platz auf dem Podium sollte möglich sein.