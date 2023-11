Volkspartei pocht auf Rasseliste, SPÖ setzt auf Hundeführschein

Am Mittwoch wird im Unterausschuss über die Nachschärfungen beim Hundehaltegesetz diskutiert. Nach der tödlichen Hundebissattacke in Naarn und einem weiteren Vorfall in Oberösterreich war Handlungsbedarf gegeben.

2022 wurden insgesamt 168 Hundebisse im Bundesland gezählt. Der zuständige Landesrat Michael Lindner (SPÖ) hat nach mehreren Sitzungen der Arbeitsgruppe unter Leitung von Carmen Breitwieser (Amt der OÖ-Landesregierung, Abt. Inneres und Kommunales), dem Landesveterinär und der Tierschutzombudsfrau sowie Tierschutzexperten und Verwaltungspolizei nun einen Vorschlag parat.