Hopfenspargel ist eine Spezialität

Im Frühling schenkt uns die Natur eine Fülle von Köstlichkeiten, die gut schmecken und unsere Depots mit wertvollen Inhaltsstoffen auffüllen. Besonders liebe ich Hopfensprossen in meiner Nahrung, die schon sehr selten geworden sind.

Die jungen Wurzelsprossen, also die Jungtriebe des rankenden Hopfens, werden auch Hopfenspargel genannt. Im April und Mai kann man ihnen regelrecht beim Wachsen zuschauen. In dieser Zeit können sie sich bis zu einem Meter in der Woche hochranken und sind auch noch ohne Zapfen leicht erkennbar. Am besten sind die ganz jungen, noch nicht so rauen Hopfensprossen, die etwa zehn Zentimeter vom Stängel zur Spitze hin abgebrochen werden. Um dem Hopfen zu einem kräftigeren Wachstum zu verhelfen, werden im Frühjahr die überzähligen Wurzeltriebe bis auf drei, maximal fünf Haupttriebe entfernt. Daher ist es sogar sehr gut, sie zu ernten.

Hopfensprossen waren bis ins 16. Jahrhundert eine Spezialität. Als dann die Nachfrage nach Bier stetig zunahm, verloren sie an Bedeutung. Den bis zu zehn Meter hoch wachsenden Hopfen findet man in Auen, an feuchten Gebüschen, Hecken und Zäunen, an Waldrändern, in Parks und Gärten. Ich habe ihn aber auch schon an Feldrändern gefunden, wo er alles überwuchert.