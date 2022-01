„Wir müssen digitale Empathie lernen“

In der Corona-Pandemie seien die Digital Natives, also jene Generation, die mit Internet und Smartphone aufgewachsen ist, sicher im Vorteil gewesen: „Sie haben davon profitiert.“ Andererseits schaffen ältere Menschen den Umgang mit Krisen im Allgemeinen besser, verfügen also über eine höhere Resilienz. Das ergab die Studie „Resilienz und Befinden in der Corona-Krise“, die IGEMO kürzlich mit rund 1600 Beteiligten durchführte. „Wer auf gut bewältigte Krisen in seiner Lebensbiografie zurückblicken kann, gilt allgemein als krisenresistent“, so die Expertin.

Stärken und Schwächen

Prinzipiell haben mehrere aktuelle Studien (u. a. „Future of Work and Skills“ von PwC oder eine OGM-Studie im Auftrag des Arbeitsministeriums) ergeben, dass es eine hohe Zufriedenheit im Homeoffice von Arbeitnehmern und -gebern gibt. „Die Schwäche dieses flexiblen Arbeitens liegt in der Work-Life-Balance. Außerdem muss es ein Vertrauen zwischen Führungskräften und Teams geben. Führungskräfte können ja nur bedingt kontrollieren, was Arbeitnehmer im Homeoffice machen. Die soziale Verbundenheit den Kolleginnen und Kollegen sowie dem Unternehmen gegenüber leidet. Dagegen kann man etwas unternehmen, etwa jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit online einen Kaffee gemeinsam trinken oder ein persönliches Arbeitstreffen mit einem Spaziergang verbinden. Führungskräfte sollen ruhig persönliche Themen auch online ansprechen, nachfragen wie es geht oder ob es Probleme gibt. Wir alle müssen jetzt digitale Empathie lernen“, weiß die Expertin. Viele Meetings seien immer sehr sachlich gehalten, dabei könne man in den ersten fünf Minuten auch darüber sprechen, was den Einzelnen gerade beschäftigt.