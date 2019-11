"Hoamatroas": Mit dem Rucksack durch ganz Oberösterreich

Seine „Hoamatroas“ führte ihn in 56 Tagesetappen durch das Land ob der Enns, durch alle Viertel und mehr als 150 Gemeinden. Was er erlebte, hielt er in seinem Blog gehlebt fest. Fast will man da nicht glauben, dass hinter dem Wanderer eigentlich ein spätberufener steckt.

Erste Schritte

Als Martin Moser 2010 die Ökoenergietechnik-Ausbildung an der Fachhochschule Wels abgeschlossen hatte, fand er sich am Jakobsweg in Spanien wieder. „Davor war ich selten bis gar nicht wandernd unterwegs“, erzählt er. Ein Grund für diese erste große Tour – in 32 Tagen von den Pyrenäen bis zum Atlantik – war der Tod seiner Mutter nach einer langen Krebserkrankung. „Schon zuvor hat man sich Gedanken gemacht“, sucht Moser nach Worten. „Man weiß, diese Person wird sterben, es wird nicht mehr heilbar sein. Man fängt an nachzudenken, über das Leben an sich, was man braucht, was man nicht braucht.“