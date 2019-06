Historiker nehmen 1148 Straßennamen unter die Lupe

„Eine schwierige Aufgabe. Ich habe mir den Auftrag nicht gewünscht.“ Walter Schuster, dem Chef des Linzer Stadtarchivs stehen anstrengende zwei Jahre bevor. Unterstützt von einer Historikerkommission sollen nämlich die Namen von 1148 Linzer Straßen wissenschaftlich unter die Lupe genommen werden, ob ihre Namensspender historisch belastet sind. Im Detail müssen dafür die Biografien von 510 Männern und 46 Frauen durchleuchtet oder auch erst recherchiert werden.

Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) will mit dem Auftrag an die Historiker Pionierarbeit für die Stadt Linz leisten. Die jüngste Diskussion um die Dinghoferstraße, die nach dem ehemaligen Linzer Bürgermeister und Justizminister Franz Dinghofer benannt wurde, beschleunigte den Entschluss zur lückenlosen Aufarbeitung des Lebens der historischen Namensspender. Weil aus Archiven bekannt geworden war, dass Dinghofer neben seiner Verdienste für die Stadt auch Mitglied der NSDAP war, verlangten Grüne und KPÖ als Reaktion zumindest aufklärende Zusatztafeln zu den Schildern in der Dinghoferstraße.