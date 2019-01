Hinzenbach rüstet sich für Weltcup

Das schon traditionelle Charity-Springen für alle auf einer Mini-Schanze findet ebenfalls wieder statt. Bei der Teamwertung geht es nicht um Höchstweiten, sondern darum, einer Zielmarke möglichst nahe zu kommen. Der Erlös geht an Lukas Müller, der nach einem Sturz auf der Flugschanze am Kulm im Rollstuhl sitzt.

Hinzenbach, auf 270 Meter Seehöhe gelegen, zählt nicht gerade zu den Alpinregionen. Selbst in einem vielerorts überaus schneereichen Winter ist die Landschaft derzeit nur angezuckert. „Es hat hier wenig geschneit, meistens geregnet. Wir mussten sehr viel Schnee produzieren“, berichtet Zauner. Was nicht vom Himmel fällt, kommt aus der Kunstschneemaschine. Im Vorjahr war die Anlage defekt, just als die Temperaturen tief waren. Es musste abgesagt werden. Die Frage, ob eine Sprungschanze auf dem flachen Land nicht fehl am Platz sei, lässt Zauner nicht gelten. „Wenigstens haben wir nicht zu viel Schnee“, sieht er den Vorteil im Nachteil. Die Schanze werde beizeiten mittels Kunstschnee eingeschneit, präpariert – und fertig. In den nächsten Tagen müsse nur noch der Feinschliff erfolgen. Drinnen, in den Bergen, sind die Winter weniger gut planbar. So hätten die Bischofshofener heuer große Probleme gehabt, für das Finale der Vierschanzentournee die Schneemassen wegzuschaffen, argumentiert er. Das kann den Hinzenbachern nicht so leicht passieren.