Hier und jetzt ist immer die beste Zeit

Welche schönen Momente haben Sie in den vergangenen Monaten und Jahren gehabt? Leben Sie im Hier und Jetzt und machen Sie sich jeden Abend bewusst, wann Sie Kairos am Tag begegnet sind und was er Ihnen geschenkt hat? Und überlegen Sie auch zu Tagesbeginn, welche Kairos-Momente Sie heute genießen möchten? Fangen Sie heute noch an, wenn nicht Du, wer sonst? Albert Einstein soll gesagt haben: „Genieße Deine Zeit, denn Du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst Du gestern nicht nachholen und später kommt früher, als Du denkst.“ Bleiben Sie gesund!