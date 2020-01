Heute werden die bösen Geister und die Dunkelheit vertrieben

In der letzten Raunacht, der Nacht von heute, Sonntag, auf den 6. Jänner, finden im Salzkammergutes wieder die Glöcklerläufe statt: in Ebensee (18 Uhr), Gmunden (18 Uhr), Altmünster (16 Uhr), Traunkirchen (ab 16.30 Uhr). Die Glöckler sind weiß gekleidet, tragen am Rücken große Glocken und haben auf dem Kopf große Kappen aus Holzgestellen auf. Sie sind mit schwarzem Tonpapier bespannt. In dieses Papier sind Muster, Ornamente und Verzierungen geschnitten oder gestanzt, die religiöse Darstellungen oder regionale Motive zeigen. Die von den Glöcklern gezogenen Kreisen, Schleifen und Achter werden als Symbole der Unendlichkeit gedeutet.