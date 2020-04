Heimische Wirte werden in der Krise kreativ und liefern aus

So wie Thomas Stockinger nutzen nun immer mehr Wirte die Möglichkeit, Speisen zuzubereiten und diese dann von Gästen abholen zu lassen. Auch bei Gernot Landsfried im TiL in Pasching kann online bestellt werden: „Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich mache das, damit ich Arbeit für möglichst viele Angestellte habe“, sagt der Wirt. Wiener Schnitzel, Cordon bleu und Knödel – in der Krise mögen es die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher deftig, so Landsfried: „Bestellt werden meist die Klassiker der heimischen Küche.“

Auch in der Liebhaberei auf dem Linzer Hauptplatz wird paniert, gebrutzelt, gerührt. Gegen Vorbestellung kann das Essen vor Ort abgeholt werden.

Wer sich nicht sicher ist, fragt einfach beim Wirt seines Vertrauens nach, ob Essen abgeholt werden kann. Die heimische Gastronomie freut sich in der Krise über Unterstützung.