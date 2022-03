Hausbau im Wandel: Fit für die Zukunft

Fachkräfte selbst ausbilden

800 Menschen, 100 davon sind Lehrlinge, arbeiten derzeit in der Wimberger Gruppe, Tendenz stetig steigend. Im aktuellen Geschäftsjahr sollen 45 weitere Lehrlinge aufgenommen werden. In einer hauseigenen Akademie werden die Burschen und Mädchen zu Fachkräften ausgebildet. „Das ist angesichts des gravierenden Fachkräftemangels in der Branche entscheidend. Und wir haben nach Abschluss der Lehre so gut wie keine Abgänge“, sagt Christian Wimberger.

Unter den 100 jungen Menschen sind derzeit vier Mädchen – zwei im Hochbau, eine in der Zimmerei und eine im Büro. „Ich habe mit den weiblichen Lehrlingen bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Herbert Steinmetz, Leiter der Lehrlingsakademie. Theoretisch wäre es bei Wimberger auch möglich, die Lehre mit Matura zu absolvieren. „Das nehmen aber nur sehr wenige in Anspruch. Die meisten schließen ihre Lehre ab und haben dann innerhalb der Unternehmensgruppe sehr gute Aufstiegschancen“, so Steinmetz.