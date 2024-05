Haus in Flammen: Mann (53) sprang in den Tod

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Mittwoch in Rohrbach (OÖ) ab. Ein Haus direkt am Marktplatz ist in Flammen aufgegangen. Einsatzleiter Martin Wakolbinger, Kommandant der FF Rohrbach, war einer der ersten am Einsatzort.

"Als wir angekommen sind, ist ein Mann vor dem Haus am Gehsteig gelegen", schildert er, während er den immer noch laufenden Einsatz koordiniert. Aus dem Haus sind zu dem Zeitpunkt schon Flammen aus mehreren Fenstern im Obergeschoß geschlagen.