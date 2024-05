18-Jähriger soll Kellerbrand in Bad Ischl gelegt haben

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, der Samstagfrüh als Erster wegen eines Feuers im Keller eines Mehrparteienhauses in Bad Ischl Alarm geschlagen hatte, ist von der Polizei als möglicher Brandstifter ausgeforscht worden.

Indem im Raum an vier verschiedenen Stellen Feuer ausgebrochen war, hatten die Ermittler von Anfang an eine kriminelle Tat vermutet. Der junge Mann war bei der Einvernahme geständig und kam in die Justizanstalt Wels, berichtete die Polizei.