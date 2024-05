Mühlviertel: Kleinkind bei Unfall am Arm verbrüht

Ein eineinhalbjähriges Mädchen hat sich Freitagmittag in St. Oswald bei Freistadt den gesamten rechten Arm verbrüht. Das Kind hatte sich auf einem erhöhten Bereich neben einer Kücheninsel in der Nähe der Mutter befunden. Als es plötzlich nach unten rutschte, versuchte es sich abzustützen und griff dabei in den heißen Suppentopf.