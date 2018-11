Auch die Dialektik – Rede und Gegenrede – gehört zu einer ehrlichen Freundschaft. Hart, herzlich, ehrlich. Im Gegensatz zu anderen Gesprächen geht das Gespräch in seiner Dialektik nie ins Persönliche, sondern bleibt immer sachlich. „Der einzige Weg einen Freund zu besitzen, ist selber einer zu sein“ ( Ralph Waldo Emerson). Freundschaft bedeutet immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. „Gute Freunde sind da, um uns das zu sagen, was unsere Feinde von uns denken“ ( Marie von Ebner-Eschenbach, österreichische Schriftstellerin). In der Offenheit liegt das wahre Geheimnis einer Freundschaft. „Man erwirbt keine Freunde, man erkennt sie“ ( Wilhelm Busch, deutscher Dichter).