Hallstatt: Protest soll "Touristen mit Aktionismus vertreiben"

"Hallstatt ist der Vorbote der touristischen Selbstzerstörung", steht auf einem der Transparente, das die Demonstranten gegen den Übertourismus in der Salzkammergut-Gemeinde Hallstatt in die Höhe halten, "es reicht uns", auf einem anderen.

Eine Gruppe an erbosten Hallstätterinnen und Hallstättern hat sich am Samstag erneut zu einem Protest gegen den Massentourismus in ihrer Gemeinde eingefunden. Die Zufahrt nach Hallstatt wurde vor dem Tunnel zumindest für eine Viertelstunde gesperrt, danach wurden die einfahrenden Autos mit Plakaten vom Fahrbahnrand aus auf den Ärger in Hallstatt hingewiesen.