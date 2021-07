„Wir können heuer nicht alle Häuser eindecken“

Extrem war da und dort auch der Hagelschlag, besonders betroffen waren die Bezirke Braunau, Gmunden, Urfahr-Umgebung, Kirchdorf und Steyr. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Schon jetzt geht Oberösterreichs Versicherungswirtschaft von mehr als 80.000 Schadensfällen aus. Aufgrund der bisher eingelangten Meldungen und aus Erfahrung „dürfte ein Leistungsvolumen von 450 Mio. € realistisch sein“, sagt die stellvertretende Spartenobfrau, Kathrin Kühtreiber-Leitner von der OÖ. Versicherung.

Tausende beschädigte Dächer

Eine besondere Erschwernis kommt heuer dazu. Mit den Schäden ist es nicht getan, sie können zumeist weder sofort noch in nächster Zeit behoben werden. Othmar Berner aus Strobl, Landesinnungsmeister der Dachdecker, Glaser und Spengler, spricht von Tausenden kaputten Dächern. „Wir sind absolut nicht in der Lage, heuer alles einzudecken.“ Erstens fehle es bis in den bayerischen Raum hinein an personellen Ressourcen, zweitens am Material, etwa an Aluminiumblech. Beides sei dem momentanen Bauboom geschuldet, sagt Berner: „Das Furchtbare ist, dass wir alle schon vor dem Hagel derart überlastet waren.“

Folgeschäden

Berner warnt vor Hauruck-Aktionen und Schnellschüssen, weil es dadurch zu Folgeschäden kommen könne: „Es klingt blöd im Juli, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir über den Winter kommen.“ Ziel müsse deshalb sein, Zeit zu gewinnen und mit hochwertigen Planen Notdächer zu installieren, inklusive Entwässerung über die bestehenden Dachrinnen. Seitens der Versicherungen gebe es dazu Einverständnis. Angedacht ist auch eine Kooperation mit den Feuerwehren, um die Kräfte zu bündeln, weil die Dachdecker das allein nicht leisten könnten. Wegen Gefahr in Verzug waren in einigen Gemeinden umgehende Sicherungsmaßnahmen erforderlich, um weitere Schäden zu vermeiden. So beläuft sich eine vorläufige Schadensschätzung in Einzugsgebieten von Wildbächen auf 840.000 €. Für die dringendsten Sofortmaßnahmen hat das Land im Rahmen der Drittelfinanzierung 300.000 € bereitgestellt.

Landwirtschaft

Querbeet durch alle Regionen wurde heuer die Landwirtschaft in mehrerlei Weise geschädigt. So zerstörten mancherorts bis zu tennisballgroße Hagelkörner Kulturen bis zur Unkenntlichkeit. Die zahlreichen Frostnächte im April wiederum richten bei Obstkulturen und Baumschulen Schäden an. Auch mussten Ackerflächen neu angebaut werden, da Starkregen und Frost die jungen Pflanzen vernichtet hatte. Allein die Hagelschäden belaufen sich in der Landwirtschaft auf rund 35 Mio. €.

Hagelschneise in Mondsee

Eine Hagelschneise habe es auch im Mondseer Raum gegeben, berichtet Adolf Seifried: „Dort sind 90 Prozent der Fahrzeuge Totalschäden.“ Der Geschäftsführer des Autohauses Seifried in Grieskirchen und Wels ist Gremialvorsteher des Fahrzeughandels, der von den Unwettern ebenfalls massiv heimgesucht wurde. Allein sein Unternehmen verzeichne rund 90 Hagelautos, von Kunden und eigene. Namens der Branche bittet Seifried um Verständnis für Reparaturtermine bis in das kommende Jahr hinein. Zum einen mangle es zurzeit an Sachverständigen, zum anderen am Fachpersonal. Zur Behebung von Hagelschäden braucht es geschulte Spezialisten mit Erfahrung und Gespür, sogenannte Dellendrücker.