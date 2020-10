Häftling setzte in Asten Mitgefangenem Messer an

In der Justizanstalt Asten soll am Mittwoch ein Häftling einem Mitinsassen ein Messer an den Hals gedrückt haben, um zu erreichen, dass er Morphine gegen seine Rückenschmerzen bekommt. Das berichtete heute.at. Aus dem Justizministerium wurde bestätigt, dass es „zu einem kurzen Zwischenfall kam, bei dem ein Insasse ein Buttermesser einsetzte“. Die Sache sei nach fünf Minuten abgeschlossen gewesen.

Der Insasse habe das Buttermesser freiwillig ausgehändigt und sich ohne Widerstand in einen besonders gesicherten Bereich führen lassen, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Ihm sei eine Bedarfsmedikation ausgehändigt worden. Verletzt wurde niemand. Dem Opfer wurde die Verständigung einer Opferschutzeinrichtung angeboten, der Insasse habe aber darauf verzichtet.