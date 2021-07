Gutachten: Totes Tier in Helfenberg ist tatsächlich Wolf

Vergangenen Samstag wurde in einem Wald im Gemeindegebiet von Helfenberg (Bezirk Rohrbach) von Spaziergängern der Kadaver eines vermeintlichen Wolfes gefunden. Zur genaueren Untersuchung wurde er am Montag ins Forschungsinstitut für Wildtierkunde der veterinärmedizinischen Universität Wien geschickt. Nun ist das Ergebnis da: Es handelt sich dabei wirklich um einen Wolf.

Erste Vermutungen, wonach das Tier erschossen wurde - hatte es doch eine Wunde in der Bauchgegend - bestätigten sich jedoch nicht. "Der Wolf dürfte einem Kampf mit einer Wildsau oder einem anderen Wolf erlegen sein", heißt es vom Zuständigen des Landes OÖ auf KURIER-Anfrage.

Stark verwest

Die Wunde am Brustkorb sei so tief gewesen, dass sie bis in die Lunge reichte, heißt es in dem Gutachten. Daran sei das Tier gestorben. Erschossen sei er auf alle Fälle nicht geworden. Das Tier sei schon stark verwest gewesen.

Von wo der Wolf genau stammt, ist noch nicht klar. "Diese Ergebnisse kommen erst nächste Woche", heißt es vom Land. Im Grenzgebiet zwischen Österreich und Tschechien wurden in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Wölfe gesichtet.