Guggenberger wird neuer ÖGB-Landessekretär

Da der bisherige ÖGB-Landesgeschäftsführer Walter Haberl in Pension geht, hat ein Hearing für seinen Nachfolger stattgefunden. Stefan Guggenberger ging daraus als einstimmiger Vorschlag hervor. Der Hearingkommisson gehörte auch ÖGB-Landesvorsitzender Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer an. Der ÖGB-Vorstand wird am 19. März die definitive Bestellung vornehmen. Guggenberger ist Bildungsverantwortlicher und betriebsbetreuender Sekretär bei der Gewerkschaft PRO-GE. Er ist im Bezirk Gmunden für 34 Betriebe und 4000 ÖGB-Mitglieder zuständig.