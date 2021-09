Grüner Kaineder: "Habe wie die ÖVP ein christlich-soziales Wertefundament“

Große Gräben

Während des Wahlkampfs hatte die ÖVP anklingen lassen, dass für sie der Klimaschutz der Grünen keinen „Hausverstand“ habe. Auch beim Thema Integration klaffen die Vorstellungen auseinander. Kaineder ist dennoch optimistisch: „Ich habe ein christlich-soziales Wertefundament und im ÖVP-Programm steht das auch.“

Laut Experten gilt es jedoch als viel wahrscheinlicher, dass die schwarz-blaue Koalition weitergeführt wird. Das Gespräch am Mittwoch zwischen ÖVP und FPÖ lief laut deren Aussagen schon einmal „sehr gut“. Man sei zuversichtlich für mögliche Koalitionsverhandlungen. Entscheiden werde das aber der Landesparteivorstand Anfang kommender Woche, so LH Thomas Stelzer (ÖVP). Zum Zug würden jene Parteien kommen, mit denen man am ehesten das ÖVP-Programm umsetzen könne. „Es sei aber ein aufeinander zugehen“, so Stelzer.

Neben den Grünen ist am Donnerstag auch die SPÖ dran. Zudem lädt die ÖVP die MFG zum „Kennenlern-Gespräch“.P. Stacher