OÖ-Wahl: ÖVP brachte bei Auftakt das Design-Center „zum Kochen“

Dieser tritt dann ans Rednerpult, gestärkt mit einer Packung Mannerschnitten – ein Geschenk seiner Kinder.

„Wir haben uns immer angestrengt. Wir raunzen nicht gern, wir jammern nicht. Wir erarbeiten uns, was wir brauchen“, sagt Stelzer. Die ÖVP habe geschafft, dass das Werk der MAN in Steyr erhalten bleibe. Gegen die Pandemie helfe nur die Impfung. Und Klimapolitik brauche keine „Oberg’scheitln“ wie die Grünen. Zum Thema Migration stellt er klar: „Wer nicht solidarisch mit unserer Gesellschaft sein will, mit dem werden auch wir nicht solidarisch sein.“ Zum Schluss bot er allen FPÖ-Wählern, die von Ibiza, Strache und Kickl genug hätten, die ÖVP an.P. S.