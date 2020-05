Der Finanzbedarf für ein Kino ist hoch. Wels kostete beispielsweise 6,5 Millionen Euro. "Wir sind vom Vater so erzogen worden, dass wir vorsichtig sind." Nach spätestens 15 Jahren muss die Investition hereingespielt sein, ab dem ersten Tag muss das Kino Gewinn machen. " Es ist wichtig, dass man keine Anlaufverluste hat."

Neben der Gastronomielehre hat Obermayr eine dreijährige Marketingausbildung am WIFI absolviert. "Daneben habe ich sehr viel gelesen, Grafik-Kurse gemacht, in Wien bei einer Werbeagentur gearbeitet und selbst eine kleine Werbeagentur gegründet. Es kommt uns zugute, dass wir sehr gut marktstrategisch denken können.". Es gebe eine Firmenphilosophie. "Es dreht sich alles um Filmerlebnisse der Extraklasse. Großes Kino, große Gefühle. Wir wollen ein Ort des Staunens sein." Die Triebfeder, dass die Menschen ihr Sofa zu Hause verlassen, sei, dass sie im Kino ein Erlebnis bekämen, speziell ein soziales Erlebnis. Keiner gehe allein ins Kino. Die Tickets kosten durchschnittlich 7,70 Euro. "Das ist für zwei Stunden ein spottbilliges Freizeiterlebnis." Das Popcorn und die Getränke verkauft Star Movie selbst. "Sie sind ist ein wichtiger Deckungsbeitrag." Denn 46 Prozent der Ticketeinnahmen gehen an die Filmverleiher. Die Restaurants sind vermietet. Die Filmauswahl obliegt dem jüngeren, 36-jährigen Bruder Klaus. Er verantwortet den Filmeinkauf und die Programmgestaltung. Jeden Sonntag wird die Woche geplant. Die Entscheidung hängt u.a. davon ab, wie die Filme am Wochenende gelaufen sind und wie das Wetter wird. "Klaus erwischt den Geschmack des Publikums ziemlich genau. Das sind Punktlandungen. Er hat ein wirklich gutes Gespür. Ich kenne keinen Besseren." Er, Hans-Peter, sei hingegen der Kaufmann, der Marketing-Verantwortliche und zuständig für IT. "Wir sind sehr dankbar, dass wir das machen dürfen. Das war immer unser Traum. Einmal Kinobranche ist immer Kinobranche. Da kommt man nicht mehr davon los."