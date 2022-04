Seit dem Sonntagmorgen kämpfen in der oberösterreichischen Grenzstadt Enns im Bezirk Linz-Land die Einsatzmannschaften von 14 Feuerwehren gegen einen Großbrand in einem Industriebetrieb. Gegen 6 Uhr in der Früh wurde in einem Lebensmittel verarbeitendem Betrieb Alarm gegeben. Laut OÖ Landesfeuerwehrverband wurde Alarmstufe 3 ausgelöst.