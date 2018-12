Gotik trifft auf Moderne

Nun folgen wir dem Pilgerweg, der an den Seligen Konrad erinnern soll. Der „Konradweg“, auf dem auch der Europäische Pilgerweg „Via Nova“ verläuft, führt uns in einer halben Stunde entlang eines Kreuzwegs zum Konradbrunnen. An dieser Stelle soll er im Jahr 1145 von Räubern erschlagen worden sein. Im selben Augenblick soll daraufhin der Legende nach eine Quelle entsprungen sein, der eine wundertätige Wirkung nachgesagt wird.

Im übertragenen Sinn, so die Empfehlung einer dort angebrachten Inschrift, soll das Wasser die Augen des Besuchers für die blinden Flecken seines Lebens öffnen. Eine einsame Waldkapelle an dieser Stelle gibt Gelegenheit, in Ruhe darüber nachzudenken. Sportliche Pilger können in drei Gehstunden auf dem Konradweg bis nach Mondsee gehen.

Josef Leitner ist Universitätsdozent und besucht mit seinem Reisemobil interessante Plätze der Kultur und Natur