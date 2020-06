Ortschaften am Mondsee schlagartig überflutet

Um 17 Uhr kamen am Mittwoch die ersten schwarzen Wolken, um 18 Uhr waren schon die Keller überflutet: Schlimme Unwetter haben – wie in Teilen der Donnerstag-Ausgabe berichtet – die Bewohner des Bezirks Vöcklabruck kalt erwischt. Alleine in Innerschwand am Mondsee waren 110 Feuerwehrleute im Dauereinsatz, erzählt Kommandant Herbert Wesenauer: „Bis spät in die Nacht haben wir Keller ausgepumpt, und im Morgengrauen hat schon das Aufräumen angefangen.“

Vor genau einem Monat, am 3. Juni, hat das erste Hochwasser zugeschlagen. „Auf solche Fälle müssen wir immer eingestellt sein. Wenn man sich so das Wetter anschaut, muss ich ,leider‘ sagen.“ In Loibichl ist die Wangauer Ache über die Ufer getreten, die Straßen waren dadurch bis zu 80 Zentimeter hoch überflutet.