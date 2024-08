Gewaltprävention: ÖVP droht jetzt mit dem Strafrecht

In der Verschärfung von Asylfragen gilt Oberösterreich mittlerweile als Vorreiter, viele Projekte, wie die Sachleistungskarte für Asylwerber, nehmen hier ihren Ausgang. So auch in der Frage des Anti-Gewalttrainings für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF).

Oberösterreich verpflichtet nämlich als erstes Bundesland unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) zu Anti-Gewalt-Trainings. Der Verein Neustart wird in einem ersten Turnus im Herbst 56 UMF begleiten, auf Dauer sollen alle 140 derzeit in Oberösterreich untergebrachten UMF einen Kurs absolvieren.