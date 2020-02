Gewalt an Frauen: Hinter den „Mascherln und Herzerln“

Heute, Freitag, ist Valentinstag – Tag der Liebenden. Viele Männer schenken ihrer Freundin oder Frau wieder einmal Blumen und Pralinen. Für die Linzer Stadträtin Eva Schobesberger ( Grüne) wird hinter diesen ganzen „Mascherln und Herzerln“ aber einiges versteckt:

Denn mindestens jede fünfte Frau in Österreich ist von häuslicher Gewalt betroffen. Die Dunkelziffer liege zudem um einiges höher. 80 Prozent von häuslicher Gewalt sei nicht sichtbar.

Und das würde sich tendenziell nicht verbessern: Bereits heuer gab es österreichweit vier Frauenmorde. Der mutmaßlich fünfte fand am Mittwoch in Kössen in Tirol statt.

Neue Angebote

Erstmals ist es nun der Stadt Linz gelungen, insgesamt 100.000 Euro zu dotieren, um gemeinsam mit den Mitarbeitern des Familienzentrum Pichling ein Projekt gegen Gewalt zu starten.

2020 und 2021 können so die Angebote der Einrichtung erweitert werden, die Opfer aber auch Täter in Anspruch nehmen können.