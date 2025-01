Eislaufplatz, Schwimmbad, Vereine: Wo die Finanznot der Gemeinden zuschlägt

In Ried konnte zum Beispiel heuer die Eishalle nicht aufgesperrt werden. "Ich weiß, dass das ungut ist. Ich hab selbst einen Sohn, der eislaufen gehen will. Aber ich könnte es bei der derzeitigen finanziellen Lage einfach nicht verantworten", sagt der Rieder Bürgermeister, Bernhard Zwielehner, ÖVP. Die Kosten liegen jährlich bei 120.000 bis 150.000 Euro. Letztes Jahr habe man es noch mit einem eingeschränkten Betrieb versucht, das sei dieses Jahr nicht mehr möglich.

Vereine müssen zahlen

Ähnliches berichtet auch Bettina Lancaster, Bürgermeisterin in Steinbach am Ziehberg im Traunviertel: "Auch Vereine trifft das ganz hart: Die Gebühren für die Nutzung der Turnhalle haben sich für unseren Sportverein verfünffacht, seit wir im Härteausgleich sind.

Und das ist kein Einzelfall: Im Härteausgleich ist es Pflicht, den Vereinen Gebühren für die Nutzung der Räume zu verrechnen. Außerhalb verlangen Gemeinden meist nichts oder zahlen höhere Subventionen, um die Arbeit der Vereine zu fördern.

Betroffen sind oft auch die Schülertransporte, Freibäder, Schneeräumungen, konkret sei auch das Jugendzentrum in Eferding von der Schließung bedroht. "Das sind lauter Kleinigkeiten, die in Summe die Lebensqualität der Menschen stark einschränken", sagt Tobias Höglinger, Kommunalsprecher der SPÖ OÖ, und: Die Lage sei aktuell so prekär, "dass wir hier von großen Bezirkshauptstädten reden, die wahrscheinlich im kommenden in den Härteausgleich gehen werden."