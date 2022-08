Gelassenheit reduziert den Stress

Der Weg zur Aufhebung des Leids führt über die Schulung der Achtsamkeit. Hier geht es darum, bewusst die eigenen Empfindungen wahrzunehmen. Im Mittelpunkt steht die Wahrnehmung des Ein- und Ausatmens. Im Grunde ist Achtsamkeit die Fähigkeit, auf die eigene innere Haltung Einfluss zu nehmen und diese mit Gelassenheit umzusetzen – und zwar in jeder Situation. Egal wie hektisch es um einen herum ist. Ohne Selbstreflexion können Sie nichts verändern. Beantworten Sie dafür drei Fragen: Welche Ansprüche habe ich tatsächlich an mich selbst? Was erwarte ich von anderen? Wie muss für mich die Welt sein, damit ich mich glücklich fühle?