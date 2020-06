Geisterspiele wie „eine Grillparty ohne Fleisch“

Der Blau Weiß Linz zugetane Karikaturist Gerhard Haderer redet sich regelrecht in Rage, wenn es um das Thema geht: „Geisterspiele sind das Gegenteil von dem, was ich seit Jahrzehnten unter Fußball gespeichert habe, was ich an ihm liebe: Gemeinschaft, Stimmung, Emotion pur.“ Allein, in der Stille des Stadions die plärrenden Trainer zu hören, ist für Haderer unerträglich. Er sei diesbezüglich naiv und glaube daran, „dass sich 22 Sportler auf dem Platz das untereinander ausmachen“. Und nicht, dass die Spieler bloß Marionetten seien. Kurzum: „Ich habe keine Lust, mir Geisterspiele anzuschauen.“

"Der Fußball ist am Ende"

Schlechthin ein „Witz“ sei es, dass das Jahrhundertspiel LASK-Manchester United im leeren Stadion stattfinden musste. Vor Zuschauern wäre es nie und nimmer 0:5 ausgegangen, ist Haderer überzeugt und malt ein düsteres Bild: „Genau genommen ist der Fußball am Ende.“ Zuerst sei er von randalierenden Fans und dann mit viel Geld fast ruiniert worden, jetzt stelle sich überhaupt die Sinnfrage. „Wir sollten uns überlegen, wie es weitergeht“, plädiert der Künstler für eine grundsätzliche Neuorientierung. Insofern sei der Fußball Katalysator für andere Gesellschaftsbereiche.