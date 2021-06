Geisterfahrer war mit 1,78 Promille auf der A1 unterwegs

Einen Geisterfahrer mit 1,78 Promille hat die Autobahnpolizei Seewalchen in der Nacht auf Donnerstag von der Westautobahn (A1) erwischt.

Der 40-Jährige aus dem Bezirk Gmunden dürfte in St. Georgen im Attergau (Vöcklabruck) auf die Wiener Richtungsfahrbahn - allerdings in Richtung Salzburg - aufgefahren sein. Kurz nach dem rund 17 Kilometer entfernten Rasthaus Mondsee wurde er von einer Zivilstreife angehalten. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, so die Polizei.