Geführtes Wandern war mal: Volkssport Bewegungsmangel

Von Gerhard Marschall

Stilgerecht wird in Roitham am Traunfall (Bez. Gmunden) der Nationalfeiertag im Sinne des Wortes begangen. Über sechs Kilometer führt eine Wanderroute durch die „Arena der Menschenrechte“, vorbei an elf Themenstationen von Frieden, Freiheit, Soziale Sicherheit bis hin zu Demokratie.

Auch in Asten, Bad Ischl, Freistadt, Rosenau am Hengstpass und rund um Grieskirchen wird am 26. 10. gewandert.