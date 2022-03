Geburtstagsfest mit glühenden Herzen – und Fingern

Der Benediktsaal im neu umgebauten Meierhof des Stiftes Wilhering war bis auf den letzten Platz gefüllt: Das Festkonzert anlässlich von Balduin Sulzers 90. Geburtstag, den der Komponist am 15. März 2022 gefeiert hätte, ließ sich kaum jemand entgehen. Gemeinsam mit Initiatorin Vera Kral wollten viele seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums in der Stifterstraße, langjährige Weggefährten, Freunde und Verwandte gemeinsam den besonderen Abend begehen. Das Auftaktkonzert zu den diesjährigen „Wilheringer Notenköpfen“, die im Andenken an Balduin Sulzer rund um seinen Geburts- und Sterbetag veranstaltet werden, atmete also von Beginn an die Luft des Besonderen.

Sulzer-Werke

Besonders waren auch die Stückwahl und die Interpreten, so erzählte Balduin Sulzers enge Vertraute Vera Kral mit sehr persönlichen und bewegenden Worten, wie es zum Programm mit den beiden bedeutungsvollen Sulzer-Werken und jenen der „Alten Meister“ Mozart und Telemann kam. Musiziert wurde schließlich von einem rein weiblichen Streichquintett, das u.a. die famose Sopranistin Johanna Rosa Falkinger begleitete. Der „Hahn im Korb“, Blockflötenvirtuose Michael Oman, fühlte sich sichtlich wohl und bot eine Fingerakrobatik-Kunst der Sonderklasse. Das ihm gewidmete Flötenkonzert von Balduin Sulzer war neben dem „Poème gregorien“, das sich der Pater des Stiftes Wilhering auch für sein Requiem gewünscht hatte, der gar nicht heimliche Höhepunkt des Abends.

Prominente Besetzung

Ihn genossen unter den vielen begeisterten Gästen Abt Reinhold Dessl, Bürgermeister Mario Mühlböck, Vizebürgermeister Markus Langthaler, OÖ. Versicherung-Generaldirektor Othmar Nagl (der mit seiner Tochter Clara auf der Bühne mitfieberte), Geigenbaumeister Franz Übelhör, Studio Weinberg Geschäftsführer Erich Pintar, der ehemalige Brucknerhaus Chef Wolfgang Winkler, die Ehrenmitglieder des Linzer Landestheaters Gerda und Gerhard Ritschel, die ehemalige Professorin des Stiftergymnasiums Christine Grubauer und natürlich Balduin Sulzers Neffe Otto Sulzer. Wie sagte Abt Dessl so schön, als der Applaus nicht enden wollte? „Balduin Sulzer hat‘s gefallen! Wir erinnern uns so gerne an sein verschmitztes Lächeln, das gerade heute so dringend notwendig wäre!“ Dem ist nichts hinzuzufügen.