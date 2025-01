88 Zwillinge und drei Drillinge: Insgesamt 3.562 Babys im KUK Linz

Das letzte Trio war gleichermaßen ein kleines Weihnachtswunder: Die Drillinge Laurenz, Raphael und Valentin erblickten am 10. Dezember gesund und munter das Licht der Welt, schildert das Klinikum in einer Aussendung.

Im Großen und Ganzen sei die Schwangerschaft weitgehend problemlos verlaufen, nur die erhebliche Zunahme des Bauchumfanges, insbesondere ab dem letzten Schwangerschaftsdrittel, sei sehr anstrengend für die werdende Mehrlings-Mutter gewesen.

"Pflege-leichte" Kinder

Am 10. Dezember 2024 – am ersten Tag der 35. Schwangerschaftswoche - wurden die Drillinge Laurenz, Raphael und Valentin per Kaiserschnitt entbunden. Alle drei waren so wie ihre Mutter nach der Geburt rasch wohlauf.

Sie mussten als „Pflege-leichte“ Patienten der neonatologischen Abteilung noch ein wenig an Gewicht zunehmen und wurden noch rechtzeitig über die Weihnachtsfeiertage zu ihrer zweieinhalbjährigen Schwester nach Hause entlassen.

Faktoren für eine Mehrlingsgeburt

Laut dem Keplerklinikum gibt mehrere Faktoren, die Zwillings- bzw. höhergradige Mehrlingsschwangerschaften wahrscheinlicher machen. Zum einen ist die Zahl der Mehrlingsgeburten in den letzten Dekaden vor allem durch die moderne Reproduktionsmedizin und Hormonbehandlungen gestiegen. Zum anderen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit generell bei familiärer Häufung von Mehrlingen sowie mit zunehmendem mütterlichen Alter, heißt es in der Aussendung des Spitals.