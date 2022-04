Geballte Frauenpower

Die stärkste Oberösterreicherin heißt Victoria Hahn. In den vergangenen sechs Jahren war sie fünfmal Dreifachstaatsmeisterin im Gewichtheben (Reißen, Stoßen und Zweikampf). Dazu kamen drei Meistertitel in der Bundesliga im Team des SK Voest. Und Hahn hält in den Gewichtsklassen bis 71 und bis 76 Kilo insgesamt fünf österreichische Rekorde.

Zum Stemmen kam 29-jährige Linzerin über Umwege. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang schob Hahn den Zweierbob mit Steuerfrau Katrin Beierl an (Rang 17), danach sattelte sie um. „Schwere Gewichte zu heben, liegt mir einfach“, sagt sie. „Ich bin schnell und kräftig, genau das braucht es.“ Stemmen ist längst kein reiner Männersport mehr, die Gewichte verschieben sich: Von den rund 120 Aktiven in Oberösterreich sind bereits an die 40 Prozent weiblich. „Die Frauen haben gerade in jungen Jahren fast eine bessere Technik und mehr Beweglichkeit“, sagt Landesverbandspräsident Gottfried Langthaler.